تراجع العجز التجاري خلال الأشهر الـ10 الأولى لسنة 2017

بلغ العجز التجاري 5ر9 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى لسنة 2017 مقابل 4ر14 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي تراجع بنحو 34 بالمائة، حسبما أفادت به الجمارك.

وارتفعت قيمة الصادرات إلى 67ر28 مليار دولار مقابل 5ر24 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2016 (+1ر17 بالمئة)، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء للجمارك. و انخفضت قيمة الواردات بشكل طفيف مع استقرارها في 18ر38 مليار دولار مقابل 88ر38 مليار دولار (-8ر1 بالمئة)، حسب نفس المصدر. أما نسبة تغطية الواردات بالصادرات، انتقلت إلى 75 بالمائة مقابل 63 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.