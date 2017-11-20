وزير الإتصال يشيد بحرفية وسائل الإعلام في تغطية الحملة الإنتخابية

أشاد وزير الإتصال جمال كعوان بالإحترافية والموضوعية التي طبعت تغطية وسائل الإعلام للحملة الإنتخابية لمحليات 23 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال إشرافه، هذا الاثنين، لدى تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للنشر والإشهار بأولاد فايت في العاصمة، مؤكدا أن تغطية وسائل الإعلام العمومية للحملة كانت متميزة.

وقال إن هذه الوسائل أدت عملها بكل مهنية وإحترافية.

كما أبدى وزير الاتصال أسفه لانتشار فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقدمة، كما قال، صورة سوداوية عن الجزائر، مضيفا أن الظاهرة تتكرر عشية كل موعد إنتخابي.

لكنه شدد على أن انتشار هكذا فيديوهات دليل على حرية التعبير في الجزائر، مشيرا إلى أن المواطن واعي وله القدرة في المقارنة بين ما تحمله هذه الفيديوهات وحقائق الميدان.