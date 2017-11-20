بطولة إفريقيا للكراسي المتحركة لكرة السلة :انتصار ثالث للمنتخب الجزائري

سجل المنتخب الجزائري (رجال) لكرة السلة على الكراسي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة انتصاره الثالث على التوالي في البطولة الإفريقية التي تحتضنها مدينة دوربان الجنوب افريقية على غرار المنتخب النسوي الذي افتتح مشاركته بفوز عريض على المنتخب الكيني في مباريات الاحد.

وكان تفوق أشبال مدرب منتخب الذكور لحسن طاقمي على حساب منتخب أنغولا بنتيجة 76-29 في مباراة سمحت سهولتها للطاقم الفني من إعطاء الفرصة للاعبين آخرين لتسجيل مشاركتهم في البطولة ويتعلق الأمر برفيق منصوري وعبد النور بن رضوان وسفيان معتوي فيما ترك مهمة قيادة الفريق لحليم بعداش الذي شارك في اللقاءين الأولين أمام كينيا والمغرب.

و أبانت نتيجة الأرباع الأربعة للمقابلة (24-4 و18-8 و 17-10 و17-7) عن السهولة التي وجدتها التشكيلة الوطنية في الفوز في انتظار الأصعب ابتداء من مساء هذا الاثنين أمام كل من مصر و جنوب إفريقيا.

و في المباراتين الأولى و الثانية تغلب زملاء القائد نبيل قدون على كينيا (107-13) والمغرب (56-52).

و في لقاءات مساء أمس الاحد فاز منتخب زيمبابوي على أنغولا (64-30) ومنتخب مصر على جنوب إفريقيا (70-35 ).

ولحساب الجولة الأولى من بطولة السيدات فاز المنتخب النسوي الجزائري الذي يدربه جواد زيغ بسهولة كبيرة على نظيره الكيني بنتيجة 87 مقابل لا شيء.

نتيجة الأشواط الاربعة: 26-0 و34-0 و10-0 و17-0 في لقاء برزت فيه بالخصوص قائدة الفريق خمقاني بتسجيلها لـ21 نقطة.

بالإضافة إلى الجزائر فإن بطولة الرجال تشارك فيها منتخبات جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وزيمبابوي وانغولا وكينيا.

و تلعب الدورة في شكل بطولة الدور الأول ثم نصف النهائي فالنهائي.

أما بطولة السيدات فتجمع منتخبات الجزائر وجنوب إفريقيا وكينيا وزيمبابوي.

و تلتقي المنتخبات فيما بينها في دور أول سيحدد تركيبة نصف النهائي.

نتائج مباريات الاحد:

رجال:

الجزائر - انغولا 76-29

جنوب إفريقيا - مصر 35-70

انغولا - زيمبابوي 30-64

جنوب إفريقيا- كينيا 134-18

اللقاءات التي لعبت:

الجزائر - كينيا 107-13

مصر - زيمبابوي 76-33

المغرب - جنوب إفريقيا 68-41

الجزائر - المغرب 56-52

الاثنين 20 نوفمبر 2017 :

المغرب - زيمبابوي

الجزائر - مصر

جنوب إفريقيا - انغولا

سيدات - نتائج مباراتي الجولة الأولى ليوم الأحد

الجزائر - كينيا 87-00

جنوب إفريقيا- زيمبابوي 38-07.