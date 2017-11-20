البطولة الإفريقية للشراع : الجزائر حاضرة بـ 10 عناصر بمصر وعينها على تأشيرة أولمبياد الشباب

تشارك الجزائر بعشرة عناصر في البطولة الإفريقية للشراع في اختصاصي "أر أس إكس" و"بيك تيكنو"المقررة بسواحل رأس السدر بمصر من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، حيث تسعى الاتحادية إلى إشراك اكبر عدد في اختصاص"بيك تيكنو"من اجل افتكاك تأشيرة التأهل إلى الألعاب الاولمبية للشباب بالأرجنتين 2018.

وفي اختصاص "البيك تيكنو"ستقحم الجزائر ثمانية عناصر أربعة منهم إناث، في حين يشارك في اختصاص"أر أس إكس"(أكابر واقل من 19 سنة) عنصرين فقط من الذكور، حسبما علم من الهيئة الفيدرالية.

ويتأهل عن القارة الإفريقية إلى اولمبياد الشباب في هذا الاختصاص (بيك تيكنو) بحارين اثنين بالنسبة للذكور واثنين آخرين بالنسبة للإناث، شريطة أن لا يكونان من نفس الجنسية، حسب قوانين الهيئة العالمية.

واستعدادا لهذا الموعد، أجرى الفريق الوطني لهذين الاختصاصين ثلاثة تربصات تحضيرية على مستوى المدرسة الوطنية للرياضات المائية وشبه مائية بالجزائر شاطئ ببرج البحري (الجزائر العاصمة) وكانت في كل من شهري سبتمبر وأكتوبر.

ويتوجه الوفد الوطني إلى مصر يوم 24 نوفمبر حيث سيقوم بإجراء تحضير لمدة يومين قصد اكتشاف مكان المنافسة "لأخذ نظرة ميدانية على مقر خوض المنافسة"حسب المصدر نفسه.

وتعتزم الاتحادية الجزائرية للشراع تحضير هؤلاء الشبان, المولودين ما بين سنتي 2000 و 2003، للألعاب الإفريقية للشباب المقررة بالجزائر شهر يوليو 2018، وكذا الحفاظ على الألقاب الإفريقية المحققة ما بين سنتي 2014 و 2015 في هذين الاختصاصين.

وفي ال"أر أس إكس"، توج حمزة بوراس باللقب القاري لسنة 2015 بالجزائر العاصمة، أما رمزي بوجعطيط فقد حقق التاج الإفريقي في 2014 خلال البطولة التي جرت ببجاية.

كما تعتزم الهيئة الوطنية تنظيم ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء ابتداء من (00ر10) بمقرها المتواجد بدار الاتحاديات (الجزائر العاصمة) والتي سينشطها كل من رئيس الاتحادية، حسان جيلالي، إضافة إلى المدربين الوطنيين وكذا الرياضيين المعنيين بالمشاركة في هذا الحدث القاري.

العناصر المعنية بالبطولة الإفريقية 2017:

- اختصاص "أر أس إكس": بوراس حمزة (أكابر)- رمزي بوجعطيط (اقل من 19 سنة).

- اختصاص "بيك تيكنو":

الذكور: بريغت عماد، بودرومة رامي، بوساحة عماد، بن ناقة إسلام

الإناث: رزواني نايلة، مايتي جهان، آيت سليمان لينة، عبيد إكرام

المدربين:

- "أر أس إكس": قوجيل عبد الناصر

- "بيك تيكنو": بوهاجير منار.

المصدر: واج