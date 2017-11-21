الفيلم الوثائقي "بومرداس حضن الحرية" يوثق لمقر الهيئة التنفيذية المؤقتة للجمهورية الجزائرية

عرض الفيلم الوثائقي الجديد لمخرجه عبد الباقي صلاي والذي يحمل عنوان" بومرداس حضن الحرية" ويوثق لما كان يعرف سابقا بـ"روشي نوار" التي كانت مقرا للهيئة التنفيذية المؤقتة ، و كان يترأسها عبد الرحمان فارس والتي أشرفت على تسيير المرحلة الانتقالية و تنظيم الاستفتاء المعلن لاستقلال الجزائر.

و في هذا الشأن قال مدير الثقافة لولاية بومرداس جمال فوغالي للقناة الإذاعية الأولى إن هذا الشريط الوثائقي الذي أشرفت عليه ولاية بومرداس كان احتفاء بذكرى أول نوفمبر.

وأضاف فوغالي أن فيلم "بومرداس حضن الحرية" تم عرضه ليلة الفاتح العظيم على اعتبار أنه يحمل ذاكرة المدينة وخاصة منها الفترة التي كانت فيها الهيئة التنفيذية المؤقتة للجمهورية الجزائرية والتي من خلال أعضائها قد أشرفت على الاستفتاء بإعادة الاستقلال، وقد حكت كل هذه الذاكرة بكل تلك المعاناة التي مرت من خلال ما عاناه الشعب الجزائري .

وأوضح المتحدث ذاته أنه قد أخذت الصور الأرشيفية من هذه الذاكرة الخصبة وامتد عرض هذا الفيلم الذي يحكي كل هذه الذاكرة التاريخية الأليمة والمفرحة في آن واحد لأنها اختتمت بالنصر واحتفال الأمة الجزائرية عبر شوارع الجمهورية وخاصة منها بومرداس باستعادة الاستقلال في 5 جويلية1962 .

واستطرد قائلا إن الشريط الوثائقي امتد عرضه مدة ساعة كاملة أمام الأسرة الثورية بكل مكوناتها بالإضافة إلى المجتمع المدني والعائلات الذين أبدوا إعجابهم بما تم تصويره خاصة وهو يستعيد فترة زمنية من خلال هذا الشريط الوثائقي الذي يحاكي هذه المرحلة الثورية الخالدة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية