50 قتيلا في تفجير انتحاري بمسجد شمال شرق نيجيريا

21/11/2017 - 14:54

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع هذا الثلاثاء بمسجد شمال شرق نيجيريا,إلى 50 قتيلا,حسبما ذكرته مصادر  امنية.

وذكرت الشرطة النيجيرية في بيان أن تفجيرا انتحاريا وقع الثلاثاء بمسجد في  بلدة موب شمال شرق البلاد ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا.

وأوضح البيان أن الهجوم الانتحاري "يحمل بصمات جماعة بوكو حرام التي تشن في  العادة هجمات من هذا القبيل في أماكن عامة مزدحمة كالمساجد والأسواق".

و كان مسؤول حكومي محلي افاد بمقتل 15 شخصا على الأقل في حصيلة اولية اليوم   و إصابة العشرات بجروح.

وتقع بلدة موبي في ولاية أداماوا التي سيطرت جماعة (بوكو حرام) الارهابية  على أراض فيها عام 2014  لكن قوات حكومية تمكنت من طرد المسلحين من هذه  المناطق مطلع سنة 2015.

وكانت مدينة مايدوغوري بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا قد شهدت يوم الخميس  الماضي مقتل وإصابة نحو 44 شخصا عندما فجر أربعة انتحاريين أنفسهم في أحد  أحياء المدينة.

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