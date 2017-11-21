اختيار 10 بلديات نموذجية لإشراك المواطن في تسييرها

تتجه الدولة لإشراك المواطن في تسيير البلدية من خلال تجسيد برنامج "كاب دي " بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

وحسب المدير التنفيذي للمشروع والمستشار بوزارة الداخلية محمد دحماني فإن البرنامج يعتمد على التشاركية في تسيير البلديات على أن تكون البداية عبر عشر بلديات بمختلف بلديات الوطن.

ويتعلق الأمر، حسب المتحدث، ببلديات الغزوات (تلمسان) و أولاد بن عبدالقادر (الشلف) تيقزيرت (تيزي وزو) بني معوش (بجاية) جميلة (سطيف) بابار (خنشلة) الخروب (قسنطينة) مسعد (الجلفة) جانت وتيميمون (أدرار).

وأوضح في حصة "ساعة صلاح" للقناة الإذاعية الأولى أن اختيار هذه البلديات جاء بناء على معطيات موضوعية وتنوع تتميز به كل منطقة عن أخرى، وذلك للخروج بتشخيص إقليمي يصور الواقع، مضيفا أنه تم وضع الأسس التمهيدية لانطلاق المشروع بعد أن قدم كل فرد نظرته عن واقع البلدية من حيث الحكامة وتسيير المرفق العام وأولويات التنمية الإقتصادية .