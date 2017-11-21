الرابطة المحترفة الأولى : معاقبة إتحاد بسكرة بمقابلة واحدة دون جمهور

سلطت عقوبة اللعب مقابلة واحدة دون جمهور على اتحاد بسكرة, بسبب رمي جمهوره لمقذوفات في نهاية المقابلة التي استقبل فيها يوم السبت المنصرم نصر حسين داي (0-0), لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى،حسب ما أفادت به سهرة الاثنين رابطة كرة القدم المحترفة.

و بالإضافة إلى عقوبة اللعب دون جمهور, يتعين على فريق "الزيبان" كذلك دفع غرامة مالية تقدر بـ 000. 200 دينار, وفق ما افاده نفس المصدر.

من جهة أخرى, تمت معاقبة مدافع اتحاد بسكرة يوسف بن عمارة بمقابلتين نافذتين بالإضافة إلى غرامة تقدر بـ 000. 300 دينار بسبب "تصرفاته غير الرياضية تجاه أحد الرسميين", فيما سلطت عقوبة مقابلة واحدة نافذة على مدافع اتحاد الجزائر محمد مفتاح, بسبب "الاحتجاج على قرار الحكم".

و بهذه العقوبة, سيغيب مدافع اتحاد الجزائر عن مقابلة الداربي العاصمي, أمام مولودية الجزائر المقررة يوم الثلاثاء المقبل بملعب 5 جويلية ابتداء من الساعة 45ر17, لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة من البطولة.

و بالإضافة إلى ما سبق, سلطت لجنة الانضباط عقوبة مقابلتين على المحضر البدني لاتحاد الجزائر لعبيني عادل بسبب "تصرفات غير لائقة". و في نفس الإطار, عوقب فريق اتحاد الحراش بغرامة تقدر بـ 000. 50 دينار, بسبب "سوء التنظيم" (غياب قاعة إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات و اللوح الالكتروني).

في الرابطة المحترفة الثانية, قررت الرابطة الإبقاء على ملف مقابلة مولودية العلمة-جمعية عين مليلة (0-1) مفتوحا لغاية استكمال المعلومات الخاصة بهذا اللقاء الذي يدخل في إطار الجولة الـ 12 من عمر البطولة.