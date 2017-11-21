مشروع توأمة مؤسساتية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتطوير الإبتكار الصناعي

نظمت وزارة الصناعة و المناجم هذا الإثنين ملتقى حول اليقظة الإستراتيجية في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين الجزائر و الجمعية الأوروبية و الذي يهدف إلى توفير الدعم في إستراتيجية الإبتكار الصناعي.

و في هذا الشأن قال حسين بن ضيف مدير الدراسات بوزارة الصناعة و المناجم أن هذا المشروع يهدف لـ"تحقيق أربع نتائج كبرى ،وأولى هذه النتائج وهي تحقيق إستراتيجية للابتكار الصناعي الخاصة بالمؤسسات الصناعية و النتيجة الثانية هي إنجاز الدراسات و الملخصات و التحليلات الإستراتيجية وفقا للمعايير الدولية و ذلك من خلال وضع نظام معلوماتي خاص بالابتكار".

و بخصوص النتيجة الثالثة أضاف المتحدث ذاته أنها تتعلق بـ"إتمام إنشاء شبكة الهيئات الخاصة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الشروع في إنشاء الأقطاب الصناعية كأدوات للتنمية الاقتصادية الإقليمية و الإبتكار الصناعي".

و أفاد بن ضيف أن "الأقطاب الصناعية كأدوات للتنمية الاقتصادية الإقليمية و الابتكار الصناعي و بدأنا من ولاية البليدة بوضع قطب صناعي كانموذج حيث سيتم تعميم هذه العملية إلى قطاعات أخرى كالميكانيك و الإليكترونك".

و يسعى برنامج دعم و تنفيد اتفاق الشراكة إلى تعزيز النظام الوطني للابتكار و المساهمة في تطوير الحكم الراشد و جودة السياسات التي ستنفذها.