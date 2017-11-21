كرة اليد: تعيين سفيان حيواني مدربا وطنيا جديدا للمنتخب الجزائري

عينت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, التقني الجزائري سفيان حيواني, مدربا جديدا للمنتخب الوطني (رجال), حسبما كشف عنه رئيس الفيدرالية الوطنية حبيب لعبان هذا الثلاثاء.

وتم الاعلان عن الخبر خلال ندوة صحفية عقدها مسؤول الاتحادية بمقر الهيئة بالجزائر العاصمة, وذلك إثر انسحاب التقني الكرواتي سعد حسن افنديتش من تدريب الخضر والذي كان قد تم الاعلان عن اسمه لتولي شؤون العارضة الفنية للسباعي الجزائري في وقت سابق.

ويدرب حيواني حاليا نادي برج بوعريريج المنتمي للقسم الممتاز, حيث توج معه بلقب الكأس الممتازة على حساب المجمع البترولي.

وسيساعده في هذه المهمة, محمد الصغير زين الدين, الذي سبق له العمل لعدة سنوات كمدرب في البلدان الخليجية.

ويأتي تعيين الطاقم الفني الجديد, الذي يخلف بذلك المدرب الوطني صالح بوشكريو, قبل شهرين عن انطلاق كأس افريقيا للامم-2018 بالغابون (16-28 جانفي).

وتبدو مهمة الفريق الجزائري صعبة بالغابون سيما بتواجده في المجموعة الاولى رفقة كل من تونس والكاميرون والكونغو والغابون (البلد المنظم), فيما تضم المجموعة الثانية مصر (حاملة اللقب), المغرب, جمهورية الكونغو, انغولا ونيجيريا.