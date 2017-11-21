زيمبابوي : روبرت موغابي يستقيل من منصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس البرلمان في زيمبابوي أن روبرت موغابي قدم استقالته من منصب رئيس البلاد و ذلك بعد 37 سنة من توليه لهذا المنصب .

و قرأ رئيس البرلمان في زمبابوي, هذا الثلاثاء, خلال جلسة استثنائية بالعاصمة هراري تم عقدها لبحث وضع رئيس البلاد روبرت موغابي, رسالة استقالة رئيس البلاد قائلا :" أنا روبرت موغابي (...) أقدم استقالتي من منصب رئيس جمهورية زمبابوي مع تنفيذ فوري لهذا القرار".

وأضاف رئيس البرلمان أمام نواب الشعب في قاعة الإجتماعات بالبرلمان " اعتبر هذه الرسالة مقبولة".

يشار إلى أن استقالة روبرت موغابي تعد الأولى من نوعها في تاريخ جمهورية زمبابوي منذ استقلال البلاد سنة 1980.

وكان البرلمان في زمبابوي قد افتتح في وقت سابق اليوم جلسة استثنائية مخصصة للنظر في طلب عزل روبرت موغابي من مصب الرئاسة.