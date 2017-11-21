مصـــرع 4 أشخــاص في حـــادث مـــرور بالجـــلفــة

لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء بالجلفة حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وتمثل هذا الحادث المروري المميت الذي وقع بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الولائي رقم 167 بـ وبالتحديد بمفترق الطرق الرابط بين بلديتي حد الصحاري-بويرة الاحداب جراء اصطدام شاحنة ذات مقطورة بسيارة سياحية.وقد خلف هذا الحادث هلاك أربعة أشخاص من بينهم طفل.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.

المصدر : الاذاعة الجزائرية - وأج