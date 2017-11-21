هـــذه هـــي رزنـــامــة الامتحانات الفصــلية للموسم الدراسي 2017-2018

21/11/2017 - 20:16

أفرجت وزارة التربية الوطنية هذا الثلاثاء على رزنامة الامتحانات الفصلية للسنة الدراسية 2017-2018 التي ستنظم ابتداء من   الـ 3  ديسمبر 2017 بالنسبة للفصل الاول و بين الـ 4 و8 مارس  لكل المراحل التعليمي  بالنسبة للفصل الثاني وبين 9 و13 ماي 2018 بالنسبة للفصل الثالث

وحسب الرزنامة التي كشفت عنها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عبر  حسابها على موقع الفايس بوك فان امتحانات الفصل الاول ستبدأ يوم الاحد 10  ديسمبر الى غاية 14 ديسمبر 2017 بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي.

وستنظم امتحانات مرحلة التعليم المتوسط والثانوي ابتداء من 3 ديسمبر الى غاية  يوم الخميس 7 ديسمبر وبين 4 مارس و8 مارس 2018  لجميع مراحل التعليم ( الابتدائي والمتوسط والثانوي) بالنسبة للفصل الثاني.

أما بخصوص الفصل الثالث فستجرى امتحانات نهاية المرحلة التعليمية الابتدائية  يوم الاربعاء 9 ماي 2018 على أن يبدأ التصحيح الجماعي ابتداء من يوم الاربعاء  16 ماي2018 

وستنظم امتحانات نهاية مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بين 13 و20 ماي 2018  ويبدأ في التصحيح الجماعي يوم الاحد 20 من نفس الشهر.

أما فيما يخص المستويات الاخرى فستكون امتحانات الفصل الثالث والاخير ابتداء  من يوم الاحد 10 جوان بالنسبة للسنوات الاولى والثانية والثالثة والرابعة  ابتدائي وللسنوات الاولى والثانية والثالثة للمرحلة المتوسطة.

وستنظم امتحانات الفصل الثالث للسنوات أولى وثاني ثانوي ابتداء من يوم الاحد  27 ماي 2018  على أن تجرى الاختبارات الاستدراكية يوم الاربعاء 20 جوان  بالنسبة لكل المراحل التعليمية المعنية  أي السنة الثانية والثالثة والرابعة  ابتدائي والسنوات الاولى والثانية والثالثة متوسط والاولى والثانية ثانوي.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد حددت في وقت سابق تاريخ اجراء امتحان شهادة  الباكالوريا التي ستجرى من الأحد 03 الى الخميس 07 جوان 2018 القادم بينما حددت تاريخ اجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من الاثنين 28 الى الاربعاء 30  ماي 2018 القادم.

أما امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي فقد حدد ب23 ماي .

وأكدت وزيرة التربية بالمناسبة أنه سيتم "اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحضير  التلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية في المستويات المعنية للمراحل  التعليمية الثلاث وابلاغهم في الوقت المناسب وهذا بعد القيام بالتصحيح الجماعي  لمواضيع الاختبارات".

كما تعقد مجالس القبول والتوجيه الى السنة الاولى  ثانوي و الثانية ثانوي  ابتداء من يوم الاربعاء 27 جوان 2018 .

المصدر: الإذاعــة الجزائــرية/ وأج

 

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