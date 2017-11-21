هـــذه هـــي رزنـــامــة الامتحانات الفصــلية للموسم الدراسي 2017-2018

أفرجت وزارة التربية الوطنية هذا الثلاثاء على رزنامة الامتحانات الفصلية للسنة الدراسية 2017-2018 التي ستنظم ابتداء من الـ 3 ديسمبر 2017 بالنسبة للفصل الاول و بين الـ 4 و8 مارس لكل المراحل التعليمي بالنسبة للفصل الثاني وبين 9 و13 ماي 2018 بالنسبة للفصل الثالث.

وحسب الرزنامة التي كشفت عنها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عبر حسابها على موقع الفايس بوك فان امتحانات الفصل الاول ستبدأ يوم الاحد 10 ديسمبر الى غاية 14 ديسمبر 2017 بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي.

وستنظم امتحانات مرحلة التعليم المتوسط والثانوي ابتداء من 3 ديسمبر الى غاية يوم الخميس 7 ديسمبر وبين 4 مارس و8 مارس 2018 لجميع مراحل التعليم ( الابتدائي والمتوسط والثانوي) بالنسبة للفصل الثاني.

أما بخصوص الفصل الثالث فستجرى امتحانات نهاية المرحلة التعليمية الابتدائية يوم الاربعاء 9 ماي 2018 على أن يبدأ التصحيح الجماعي ابتداء من يوم الاربعاء 16 ماي2018

وستنظم امتحانات نهاية مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بين 13 و20 ماي 2018 ويبدأ في التصحيح الجماعي يوم الاحد 20 من نفس الشهر.

أما فيما يخص المستويات الاخرى فستكون امتحانات الفصل الثالث والاخير ابتداء من يوم الاحد 10 جوان بالنسبة للسنوات الاولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي وللسنوات الاولى والثانية والثالثة للمرحلة المتوسطة.

وستنظم امتحانات الفصل الثالث للسنوات أولى وثاني ثانوي ابتداء من يوم الاحد 27 ماي 2018 على أن تجرى الاختبارات الاستدراكية يوم الاربعاء 20 جوان بالنسبة لكل المراحل التعليمية المعنية أي السنة الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والسنوات الاولى والثانية والثالثة متوسط والاولى والثانية ثانوي.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد حددت في وقت سابق تاريخ اجراء امتحان شهادة الباكالوريا التي ستجرى من الأحد 03 الى الخميس 07 جوان 2018 القادم بينما حددت تاريخ اجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من الاثنين 28 الى الاربعاء 30 ماي 2018 القادم.

أما امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي فقد حدد ب23 ماي .

وأكدت وزيرة التربية بالمناسبة أنه سيتم "اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحضير التلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية في المستويات المعنية للمراحل التعليمية الثلاث وابلاغهم في الوقت المناسب وهذا بعد القيام بالتصحيح الجماعي لمواضيع الاختبارات".

كما تعقد مجالس القبول والتوجيه الى السنة الاولى ثانوي و الثانية ثانوي ابتداء من يوم الاربعاء 27 جوان 2018 .

المصدر: الإذاعــة الجزائــرية/ وأج