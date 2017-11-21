تيــارت : شـــاب يخــترع جــهاز تلفــزيون بــواجهتيـــن

يعتبر التلفزيون ذوواجهتين أحدث انجازات المخترع حمزة شبلي من ولاية تيارت والذي يعد أحد النماذج الناجحة المدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وأبرز حمزة شبلي أن هذا التلفزيون الذي أطلق عليه إسم "امال تيفي" هو جهاز واحد من حيث قطع الغيار والمكونات الداخلية لكنه يتوفر على شاشاتين وكل واحدة منهما موجهة للاتجاه المعاكس للأخرى مما يمكن من متابعة قناتين مختلفتين من طرف شخصين.

وأعرب هذا المخترع الذي أنشأ مؤسسة مصغرة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي منحته الفرصة ليطور أجهزة الكترونية مثل الحواسيب وأجهزة التلفزيون عن رغبته في التعاقد مع مؤسسة وطنية مختصة في مجال تصنيع الاجهزة الالكترونية لتسويق اختراعاته.

واشار الى انه يعمل على "تطوير أجهزة التلفزيون بما تناسب الاستعمالات والأماكن التي تستعمل فيها والتطور التكنولوجي الذي تعرفه اللواحق والاجهزة ذات العلاقة" مع التذكير انه سبق له وان اخترع تلفزيون بشاشة منفصلة عن قطع الغيار.

وقد شارك حمزة شبلي في القافلة الوطنية للمقاولاتية للشباب التي اختتمت فعالياتها امس الاثنين بتيارت حيث أثار اختراعه إعجاب الكثير من الزوار والمشاركين في هذه التظاهرة التي انتظمت طيلة يومين من طرف مديرية الشباب والرياضة.

وقد ثمنوا هذا الانجاز لشاب جزائري تحول من مصلح للأجهزة الالكترونية وهي مهنة ورثها عن والده بمدينة السوقر (تيارت) الى مخترع.

المصدر : الإذاعــة الجـزائرية/وأج