الصحراء الغربية : تقرير أولي لكوهلر هذا الأربعاء أمام مجلس الأمن

سيقدم المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بالصحراء الغربية، هورست كوهلر،هذا الأربعاء، تقريرا لمجلس الأمن الأممي عن جولته الأولى في المنطقة قصد بعث المسار الأممي المتوقف منذ 2012.

و سيرافق المبعوث الأممي خلال تقديم تقريره عن الصحراء الغربية، كيم بلودوك، الرئيسة السابقة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي تم تعيينها بداية شهر نوفمبر كممثلة خاصة ومساعدة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو (المونوسكو) حسب أجندة مجلس الأمن الأممي.كما سيقوم كوهلر بتقديم تقييمه الأولي حول بعث المفاوضات على ضوء زيارته الأخيرة إلى المنطقة.

و كانت الأمم المتحدة قد جددت شهر نوفمبر دعمها للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، بعد خطاب الملك محمد السادس الذي أكد فيه أنه "لا يمكن تسوية القضية الصحراوية إلا في إطار "المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، ما يعرض مسار السلم للخطر.

و من هذا المنطلق، أكد الأمين العام الأممي أن مبعوثه الشخصي سيواصل مهمة الوساطة المكلف بها طبقا للعهدة التي منحها إياه مجلس الأمن.

و يعود اخر لقاء بين جبهة البوليزاريو و المغرب على طاولة المفاوضات إلى مارس 2012 بمنهاست بالولايات المتحدة. و منذ ذلك الوقت يعرف مسار السلام الذي أطلقته الأمم المتحدة حالة انسداد بسبب العراقيل التي وضعها المغرب لمنع تسوية النزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج