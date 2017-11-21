المسرحية الجزائرية " كارت بوسطال" تتوج بالبرونز في مهرجان الاردن المسرحي الـ24

نالت مسرحية " كارت بوسطال" (البطاقة البريدية ) للمسرح الجهوي لمعسكرالجائزة البرونزية لافضل عرض مسرحي متكامل للدورة ال24 من مهرجان الاْردن المسرحي الذي اختتم فعالياته مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاردنية عمان.

وتمكنت المسرحية الجزائرية من كسب إعجاب الجمهور الاردني ولجنة التحكيم التي نوهت بقدرات الممثلين الجزائريين وبجماليات العرض على الرغم من "عائق" اللغة" (الدارجة الجزائرية) --حسب تصريحات عدد من أعضاء لجنة التحكيم والحاضرين من الجمهور الاردني--.

وفي هذا الصدد عبر مخرج "كارت بوسطال" قادة شلابي عن سعادته بالجائزة (المرتبة الثالثة) ، قائلا بانه كان يتوقع مرتبة احسن لولا ما اثاره أعضاء لجنة التحكيم بخصوص لغة العرض التي كانت بالنسبة لهم نوعا ما عائقا في فهم تفاصيل المسرحية (لغويا).

وحسب المخرج الجزائري فان ذات اللجنة "أعجبت كثيرا بالمسرحية واستحسنت اداء الممثلين ومستواهم الراقي وتمكنهم الفني والتقني فوق ركح المسرح"، مؤكدا في ذات الوقت ان هذا التتويج "سيكون له دفع قوي لتقديم الاحسن والأفضل لمجال المسرح في الجزائر مستقبلا".

ونال العرضان الاردني "شواهد الليل" والكويتي "العطسة" الجائزة الذهبية مناصفة، فيما حجبت الجائزة الفضية.

وفي الحفل الختامي للمهرجان اكدت رئيسة لجنة التحكيم على " ضرورة" استمرار مثل هذه المهرجانات في كامل البلدان العربية لما لها من اثر على اثراء المشهد الثقافي العربي عموما والمسرحي على وجه الخصوص ي مشيرة الى ان القائمين على المهرجان "يولون اهمية كبيرة لوجوب الانفتاح على عروض مميزة من مجمل البلدان العربية بحثا عن القيمة الفكرية والجمالية التي من شانها المساهمة في تطوير المسرح العربي ".

وكانت فعاليات المهرجان قد افتتحت الثلاثاء الماضي بمشاركة ثمانية دول وقد تم اختيار العرض الجزائري من بين 23 عرضا على أساس جودتها من الناحية الفنية، حسب مدير المهرجان محمد الضمور الذي كان قد اكد في تصريح سابق ان المسرح الجزائري حاليا "يعتبر من بين الأهم على الساحة العربية ".

وغابت الجزائر عن مهرجان الاْردن المسرحي في السنوات الثلاثة الماضية حيث شاركت في الدورة ال21 من المهرجان بمسرحية " ليلة إعدام" للمخرج المسرحي سفيان عطية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج