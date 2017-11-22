سعد الحريري يعود إلى لبنان

22/11/2017 - 09:27

عاد رئيس  الوزراء اللبناني سعد الحريري المستقيل مساء أمس الثلاثاء إلى بيروت وذلك بعد ثلاث أسابيع من إعلان استقالته.

وقالت  (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية أن الحريري وصل الى مطار رفيق الحريري في وقت متأخر من مساء امس وغادر مباشرة من دون الادلاء بأي تصريح. 

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحريري توقف لبعض الوقت في العاصمة القبرصية والتقى الرئيس القبرصي نيكوس انستسياديس.

وكان الحريري قد قام قبل ذلك بزيارة سريعة لمصر التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان الحريري قد أعلن استقالته من منصبه بشكل مفاجئ في الرابع من نوفمبر الجاري من العاصمة السعودية الرياض.

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