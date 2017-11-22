أحمد بوخاري للإذاعة:نأمل أن يكون تقرير كوهلر منصفا للقضية الصحراوية

يعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر هذا الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي نتائج أول زيارته إلى المنطقة في محاولة لدفع مسار التسوية المتوقف منذ 2012 بسبب العراقيل التي يضعها المغرب أمام الخطط الاممية التي تدعو إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة أحمد بوخاري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذا التقرير الذي سيقدمه كوهلر هو تقييمي لنتائج الجولة الأولى من نوعها التي قام بها للمنطقة مبرزا أن الآمال معلقة ليكون التقرير منصفا للقضية الصحراوية.

وأوضح أحمد بوخاري أنه من المنتظر أن يتضمن تقرير كوهلر طبيعة النزاع بين المغرب والصحراء الغربية وعرض المشاكل والعراقيل معتبرا أن المتسبب الأول في هذه العراقيل الاحتلال المغربي ولكن فرنسا هي السبب الجوهري في عرقلة مسار التسوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المبعوث الخاص للامين العام للصحراء الغربية هورست كوهلر جمعته أمس الثلاثاء مباحثات مع وفد لجبهة البوليساريو يضم كل من أمحمد خداد المنسق الصحراوي مع المينورسو واحمد بوخاري ممثل الصحراء الغربية بنيويورك.

المصدر:الإذاعة الجزائرية