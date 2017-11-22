المفتش العام بوزارة الداخلية للإذاعة:كل الشروط متوفرة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وحرة

أكد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمان سيديني هذا الأربعاء أن كل الشروط التي تضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة ومطابقة للمواصفات العالمية متوفرة لانجاح العملية الانتخابية المقررة هذا الخميس

وأضاف سيديني في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن دور الإدارة في الانتخابات المحلية سيكون محايدا وان مهمتها ستقتصر على مرافقة العملية الانتخابية في كل مراحلها من الجانب اللوجستيكي والامني مشيرا إلى أن الطاقم المؤطر للعملية الانتخابية عبر كل مراكز الاقتراع لا يخضع بأي صفة للإدارة

وقال سيديني إن مصالح الادارة ستسهر على ضمان نزاهة الاستحقاقات بحضور لجان انتخابية يرأسها قضاة وممثلين عن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وممثلين لقوائم المترشحين على مستوى مراكز الاقتراع و ستضع ضمانتها تحت تصرف شركائها السياسيين ومن ذلك تمكينهم من الحصول على نسخة من محضر الفرز.

تسخير أكثر من 12ألف مركز اقتراع و 55ألف مكتب انتخاب

وأكد ممثل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تسخير أكثر من 12ألف مركز اقتراع و 55ألف مكتب انتخاب وتجنيد حوالي مليون و200ألف مؤطر أغلبهم يمتلكون مؤهلات علمية لاستقبال الناخبين هذا الخميس بدءا من الساعة الثامنة صباحا في أحسن الظروف.

ونبه ضيف الثالثة في هذا الخصوص إلى أن الطاقم المؤطر للعملية الانتخابية استفاد من تكوين على المستوى المحلي ، كما تم تزويده بدليل يتضمن معلومات حول تسيير العملية الانتخابية في كل مراحلها.

وذكر سيديني أن المواطن الذي لا يحوز على بطاقة الناخب بإمكانه التقدم الى مكتب الاقتراع مرفوقا ببطاقة التعريف لممارسة واجبه الانتخابي شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية وفي حال عدم العثور على اسمه سيتم توجيهه للمكتب المسجل فيه ،هذا الى جانب البوابة الكترونية للوزارة التي تتيح فرصة الاستعلام عن مركزالاقتراع المخصص للناخبين.

وبخصوص سير العملية الانتخابية الخاصة بالمكاتب المتنقلة أفاد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها تسير في ظروف عادية مشيرا إلى أن عددهم لا يتجاوز 156 مكتب مقارنة ب 166 مكتب سجلت في التشريعيات السابقة وهو ما يمثل 0.40بالمئة فقط من نسبة تعداد الهيئة الناخبة.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة