الناخبون بالجنوب يؤدون واجبهم بالمكاتب المتنقلة التي قدم فيها الإقتراع 24 ساعة

شرع الناخبون هذا الأربعاء في أداء واجبهم وفي ظروف تنظيمية عادية عبر المكاتب المتنقلة التي قدم فيها الإقتراع قانونيا بـ 24 ساعة بأقاليم عدة ولايات بالجنوب لإختيار ممثليهم الجدد في المجالس الشعبية البلدية و الولائية برسم محليات الـ 23 نوفمبر.

وقد سخرت مصالح التنظيم والشؤون العامة لولايات الأغواط وأدرار والوادي كل الشروط المادية والبشرية لتمكين هؤلاء المواطنين القاطنين بمناطق بعيدة من التصويت في ظروف ملائمة .

فبولاية الأغواط فقد شرعت المكاتب المتنقلة في استقبال الأعداد الأولى من الناخبين من البدو الرحل وقاطني المناطق النائية بأقاليم خمس بلديات وهي قلتةسيدي سعد ( ثلاثة مكاتب ) و حاسي الرمل وسيدي مخلوف (مكتبان) لكل بلدية ومكتب متنقل واحد ببلدية البيضاء ي وآخر بوادي مز بهيئة ناخبة إجمالية تعدادها 3.929 ناخبا ي كما أوضحت مديرية التنظيم والشؤون العامة .

وسخرت لهذه العملية كافة الإمكانيات المادية والبشرية وكذا التغطية الأمنية اللازمة لتمكين ناخبي تلك المناطق من أداء واجبهم في أحسن الظروف وفق المصدرذاته .

نفس الأجواء تشهدها عملية التصويت عبر 31 مكتب متنقل بولاية أدرار والتي تغطي 14 بلدية شمال وجنوب الولاية بهيئة ناخبة تعدادها 16.853 مسجلا من بينهم8.045 ناخبة .

وأوضح والي أدرار بكوش حمو عقب إعطائه إشارة انطلاق الفرق المكلفة بتأطيرالمكاتب المتنقلة نحو القصور النائية أن عملية الإنتخاب تجري في ظروف "عادية" عبر مختلف المكاتب المتنقلة التي تجوب المناطق النائية بالولاية .

وبولاية الوادي فقد بدأت عبر 12 مكتب متنقل التي تم فيها تقديم عملية الإقتراع بـ 24 ساعة حسب ما ينص عليه القانون بقرى ومداشر بلديات أميه ونسة ووادي العلندة وقمار ي لتمكين الناخبين بالمناطق المعزولة عبر أقاليم هذه البلديات من أداء واجبهم الإنتخابي واختيار من يرونه مناسبا لتولي المسؤولية بالمجالس الشعبية المحلية.

وفي سياق ذي صلة تتواصل اليوم عملية الإقتراع عبر المكاتب المتنقلة التي قدم فيها التصويت قانونيا بـ 72 و48 ساعة بعدد من ولايات جنوب الوطن ( تندوف وبشار و إيليزي و تمنراست وورقلة ) وسط إقبال للناخبين من البدو الرحل.