الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الارهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة موبي بنيجيريا

أدانت الجزائر هذا الأربعاء "بشدة" الاعتداء الارهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة موبي شمال-شرق نيجريا مؤكدة على تضامنها مع حكومة وشعب نيجيريا.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجددا في 21 نوفمبر 2017 مصلين أثناء أداء صلاة الصبح بمسجد بمدينة موبي الواقعة بولاية أداماوا شمال-شرق نيجيريا".

وأضاف "نترحم على أرواح الضحايا الذين خلفهم هذا الاعتداء الجبان و الوحشي و نتقدم بخالص تعازينا لعائلات الضحايا ونعبر عن تعاطفنا مع عائلات الجرحى. كما نؤكد تضامننا مع الحكومة والشعب الشقيق لنيجيريا".

وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول "نبقى على يقين أن أعمال الرعب المرتبكة من قبل الإرهاب الحاقد والأعمى لن تثبط من عزيمة نيجيريا وافريقيا والمجتمع الدولي برمته في القضاء على هذه الآفة العابرة للأوطان حتى القضاء التام عليها".