الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الارهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة موبي بنيجيريا

22/11/2017 - 09:00

أدانت الجزائر هذا الأربعاء "بشدة" الاعتداء الارهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة موبي شمال-شرق نيجريا مؤكدة على تضامنها مع حكومة وشعب نيجيريا.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجددا في 21 نوفمبر 2017  مصلين أثناء أداء صلاة الصبح بمسجد بمدينة موبي الواقعة بولاية أداماوا شمال-شرق نيجيريا".

وأضاف "نترحم على أرواح الضحايا الذين خلفهم هذا الاعتداء الجبان و الوحشي و نتقدم بخالص تعازينا لعائلات الضحايا ونعبر عن تعاطفنا مع عائلات الجرحى. كما نؤكد تضامننا مع الحكومة والشعب الشقيق لنيجيريا".

وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول "نبقى على يقين أن أعمال الرعب المرتبكة من قبل الإرهاب الحاقد والأعمى لن تثبط من عزيمة نيجيريا وافريقيا والمجتمع الدولي برمته في القضاء على هذه الآفة العابرة للأوطان حتى القضاء التام عليها".

أوسمة:

الجزائر

طالع ايضاً

مركـز كــارنيجي: الــمقـاربة الجــزائــرية فــي مكــافحــة التــطرف نـموذج يحتـدى...
هلاك 15 شخصا اختناقا بأول أكسيد الكربون منذ بداية 2017 بولاية الجزائر
الشعب الفلسطيني يحيي هذا الأربعاء الذكرى الـ29 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من...
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الجزائر يوم الـ 6 ديسمبر المقبل