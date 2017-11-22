القانون العضوي للإنتخابات يسمح للمواطنين الإنتخاب عن طريق الوكالة

بهدف تمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي مهما كانت الأسباب يسمح القانون العضوي للإنتخابات للمواطن بالانتخاب عن طريق الوكالة .

و في هذا الشأن قال جمال حدار أستاذ في القانون الدستوري و لدى نزوله ضيفا على حصة "نحن في الخدمة" للقناة الأولى إن "القانون العضوي الخاص بالانتخابات يمنح حق الامتياز للمواطن الذي لم يتمكن من الحضور إلى مكتب التصويت أن يوكل مواطنا أخر و يقوم بعملية التصويت".

و أضاف المتحدث ذاته يقول" في الفترة الصباحية من يوم الاقتراع يتوجه المواطن إلى المركز أو مكاتب التصويت مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية و بطاقة الناخب فإذا كان موكلا من طرف غيره للنيابة عنه و التصويت مكانه فعليه أخذ الوثائق و إستظهارها في مكتب التصويت و ذلك من أجل السماح له بالتصويت مكان صاحب الوكالة".

المصدر:الإذاعة الجزائرية