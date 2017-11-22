كعــوان : إعـتـماد أكـثـر مـن 700 صحفي لـتغطية الانتخابات المحلـية

أعلن وزير الاتصال جمال كعوان هذا الأربعاء بالجزائر أنه تم اعتماد أكثر من 700 صحفي من بينهم 36 مراسلا لوسائل إعلام أجنبية لضمان تغطية الانتخابات المحلية هذا الخميس.

وصرح كعوان للصحافة على هامش زيارة إلى المركز الدولي للصحافة يقول"لدينا أكثر من 700 صحفي معتمد(مصورين ومصورين فوتوغرافيين) من بينهم 36 مراسلا لوسائل إعلام أجنبية"لتغطية هذا الحدث.

وأكد أنه تم توفير كل الوسائل التقنية والمادية والبشرية، مضيفا أن الصحافة ستكون في"مستوى"هذا الحدث."نحن واثقون في مهنيتها"كما قال.

كما أعرب كعوان عن"ارتياحه لتغطية الحملة الخاصة بهذه المحليات".

وللإشارة سيجري هذا الخميس الاقتراع الخاص بانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية بعد حملة انتخابية دامت 22 يوما اختتمت الأحد الماضي.

المصدر: الإذاعــة الجزائرية + واج