انطلاق عملية التصويت في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية عبر التراب الوطني

فتحت مكاتب التصويت أبوابها صباح هذا الخميس عبر كامل التراب الوطني لاستقبال نحو 23 مليون ناخب مدعوون لاختيار ممثليهم على مستوى 1.541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي.

وستقوم الهيئة الناخبة البالغ تعدادها 22.878.056 ناخبا بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم من بين 165.000 مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات، فضلا عن مجموعات الأحرار،مما يمثل 10.196 قائمة و 16.000 مترشح على مقاعد المجالس الولائية أي 621 قائمة.

وفي الجانب التنظيمي،تم تخصيص 12.457 مركز انتخاب،تحسبا لهذا الموعد الانتخابي، منها 342 مركز جديد و 55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد.