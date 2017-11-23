أبطال أوروبا : أتلتيكو يفوز على روما.. ويونايتد يسقط في بازل

تمسك أتلتيكو مدريد الإسباني بأمل العبور لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه سهرة الأربعاء على ضيفه روما الإيطالي بثنائية نظيفة في خامس جولات المجموعة الثالثة.

وأحرز هدفي الفريق المدريدي، الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 69، ومواطنه كيفين جاميرو في الدقيقة 85.

ويحتاج أتلتيكو للفوز في مباراته الأخيرة في دور المجموعات حين يذهب لملاقاة

تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، وأن يحقق كاراباخ الأذربيجاني الفوز أو التعادل مع مضيفه روما في نفس الوقت.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 6 نقاط في المركز الثالث، خلف روما الثاني برصيد 8 نقاط، فيما ضمن تشيلسي الإنجليزي التأهل لدور الـ16 بفوزه على كارباخ الأذربيجاني برباعية نظيفة.

مانشستر يونايتد يسقط أمام بازل السويسري

من جانبه فاجأ بازل السويسري ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب "سانت ياكوب بارك" وتغلب عليه بهدف نظيف جاء في الوقت القاتل ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف أصحاب الضيافة واللقاء الوحيد لاعب الوسط السويسري مايكل لانج قبل دقيقة وحيدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذه النتيجة، استمر اليونايتد على قمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما استعاد بازل وصافتها بتسع نقاط، بفارق الأهداف عن سيسكا موسكو الروسي صاحب المركز الثالث.

وكان سيسكا قد تغلب في وقت سابق امس على ضيفه البرتغالي بنفيكا، المتزيل دون رصيد من النقاط، بهدفين نظيفين على ملعب "فيب أرينا" في نفس المجموعة.