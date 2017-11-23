الأمين العام للأمم المتحدة يعين منسقة أممية جديدة للبنان

23/11/2017 - 09:30

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين  العام أنطونيو غوتيريش قام بتعيين بيرنيل داهلر كاردل من الدنمارك, منسقة خاصة  للأمم المتحدة لشؤون لبنان خلفا للهولندية سيجريد كاغ.

و ذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية هذا الخميس, أن مهمة كاغ انتهت في 26  أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن كاردل لها خبرة كبيرة في الدبلوماسية والشؤون السياسية والتعاون   الدولي والتنمية الاقتصادية.

و كانت الدبلوماسية الدنماركية تعمل نائبا لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة  في أفغانستان منذ عام 2016.

و شغلت كاردل سابقا منصب سفيرة بلادها لدى جمهورية مصر العربية.

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