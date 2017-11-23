الأمين العام للأمم المتحدة يعين منسقة أممية جديدة للبنان

23/11/2017 - 09:30
العالم
أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قام بتعيين بيرنيل داهلر كاردل من الدنمارك, منسقة خاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان خلفا للهولندية سيجريد كاغ.
و ذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية هذا الخميس, أن مهمة كاغ انتهت في 26 أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن كاردل لها خبرة كبيرة في الدبلوماسية والشؤون السياسية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.
و كانت الدبلوماسية الدنماركية تعمل نائبا لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان منذ عام 2016.
و شغلت كاردل سابقا منصب سفيرة بلادها لدى جمهورية مصر العربية.