الأمين العام للأمم المتحدة يعين منسقة أممية جديدة للبنان

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قام بتعيين بيرنيل داهلر كاردل من الدنمارك, منسقة خاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان خلفا للهولندية سيجريد كاغ.

و ذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية هذا الخميس, أن مهمة كاغ انتهت في 26 أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن كاردل لها خبرة كبيرة في الدبلوماسية والشؤون السياسية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.

و كانت الدبلوماسية الدنماركية تعمل نائبا لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان منذ عام 2016.

و شغلت كاردل سابقا منصب سفيرة بلادها لدى جمهورية مصر العربية.