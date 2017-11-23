أبطال أوربا : القمة بلا أهداف.. وباريس سان جيرمان يسحق سيلتيك بسباعية

سحق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه سيلتك الاسكتلندي بسبعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب بارك دو برانس لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

فاجأ الضيوف الجميع بإحراز هدفٍ مباغت بعد 56 ثانية على البداية سجله موسى ديمبيلي.

لكن الفريق الباريسي انتفض لاحقا وسجل سبعة أهداف كاملة عبر كلٍ من نيمار (في الدقيقتين 9 و 22)، وإيدينسون كافاني (في الدقيقتين 29 و 79)، وكيليان مبابي (35)، وماركو فيراتي (75)، وداني ألفيش (80)،

ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا الانتصار إلى 15 نقطة في الصدارة بعدما ضمن التأهل لدور الـ 16 مسبقاً.

في المقابل، بقي رصيد سيلتك ثابتاً عند 3 نقاط في المركز الثالث.

القمة بلا أهداف

وفي مباراة أخرى من مجموعة أخرى فرض فريق برشلونة الإسباني التعادل السلبي على مضيفه يوفنتوس الإيطالي، ليحسم تأهله رسمياً إلى دور الـ16، ليتأجل مصير السيدة العجوز حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.