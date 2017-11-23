محليات 2017: المواطنون يبحثون عن مجالس منتخبة تساهم في انعاش التنمية المحلية

عبر المواطنون عن إرادتهم في المشاركة في الانتخابات المحلية لهذا الخميس رغبة منهم في اختيار منتخبين أكفاء قادرين على الدفع بالتنمية المحلية.

و اعتبر المواطنون في تسجيل للقناة الأولى من إذاعة الجزائر من سوق أهراس - كعينة عن باقي ولايات الوطن- أن الحس المدني يفرض على الجميع اختيار المنتخبين المحليين الذين يتوسمون فيهم خيرا من أجل خدمة المواطن و المساهمة في إنعاش التنمية المحلية من خلال إطلاق مشاريع استثمارية و إشراك المواطن في تسيير جميع مراحل النشاط التنموي.

المصدر: الاذاعة الجزائرية