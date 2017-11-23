محليات 2017: المواطنون يبحثون عن مجالس منتخبة تساهم في انعاش التنمية المحلية

23/11/2017 - 09:54

عبر المواطنون عن إرادتهم في المشاركة في الانتخابات المحلية لهذا الخميس رغبة منهم في اختيار منتخبين أكفاء قادرين على الدفع بالتنمية المحلية. 

 و اعتبر المواطنون في تسجيل للقناة الأولى من إذاعة الجزائر من سوق أهراس - كعينة عن باقي ولايات الوطن-  أن  الحس المدني يفرض على الجميع اختيار المنتخبين المحليين  الذين يتوسمون فيهم خيرا من أجل خدمة المواطن و المساهمة في إنعاش التنمية المحلية  من خلال إطلاق مشاريع استثمارية و إشراك المواطن في تسيير جميع مراحل النشاط التنموي.

المصدر: الاذاعة الجزائرية  

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