الاذاعة الجزائرية تخصص فضاء مفتوحا لتغطية مجريات العملية الانتخابية المحلية عبر الوطن

خصصت القناة الاذاعية الأولى هذا الخميس فضاء مفتوحا لرصد أجواء عملية التصويت لمحليات الـ23 نوفمبر 2017 التي انطلقت صباح اليوم الخميس عبر ربوع الوطن من خلال بث تدخلات مباشرة لشبكة من المراسلين المتواجدين عبر مختلف الولايات لتغطية مجريات العملية الانتخابية .

وأكد المراسلون للقناة الإذاعية الأولى انطلاق عملية الاقتراع خلال الساعات الاولى من صباح اليوم في أجواء تنظيمية محكمة حيث تم تخصيص كل الوسائل والامكانيات على مستوى مراكز ومكاتب التصويت لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

كما دخلت الولايات المنتدبة –حسب المراسلين- لأول مرة غمار الانتخابات المحلية منها المنيعة وأولاد جلال ببسكرة وعين صالح وغيرها... حيث تم توفير كل الظروف المادية والبشرية لتكون هذه الاخيرة حاضرة بقوة في المعترك الانتخابي.

هذاوفتحت مكاتب التصويت أبوابها صباح اليوم عبر كامل التراب الوطني لاستقبال نحو 23 مليون ناخب مدعوون لاختيار ممثليهم على مستوى 1.541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي.

وستقوم الهيئة الناخبة البالغ تعدادها 22.878.056 ناخبا بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم من بين 165.000 مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات، فضلا عن مجموعات الأحرار،مما يمثل 10.196 قائمة و 16.000 مترشح على مقاعد المجالس الولائية أي 621 قائمة.

وفي الجانب التنظيمي،تم تخصيص 12.457 مركز انتخاب،تحسبا لهذا الموعد الانتخابي، منها 342 مركز جديد و 55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد.