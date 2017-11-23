أويحيى يدعو المواطنين للتوجه لصناديق لاقتراع لاتخاذ القرار المناسب

دعا الوزير الأول أحمد أويحيى ، اليوم الخميس، المواطنين، إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار ممثليهم على مستوى المجالس البلدية و الولائية، باعتبارهم "أصحاب القرار في هذا الاختيار".

وفي تصريح للصحافة عقب تأديته لواجبه الانتخابي، بمتوسطة باستور (الجزائر العاصمة)، في إطار انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية ، قال أويحيي إن " الكلمة و القرار اليوم في يد الشعب ، والقيام بواجب الانتخاب الذي لا يستغرق الكثير من الوقت سيكون له الأثر على تسيير شؤون المواطنين طيلة خمس سنوات".

ونوه الوزير الأول بمضمون الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عشية هذا الموعد الانتخابي، مشيدا في نفس الوقت بالمجهود الذي بذلته الدولة من أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحدث ، خاصة فيما يتعلق بشفافية و نزاهة هذه الاستحقاقات.

يذكر أن الهيئة الناخبة البالغ تعدادها 22.878.056 ناخبا سيدلون بأصواتهم لاختيار ممثليهم من بين 165.000 مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و 16.000 مترشح على مقاعد المجالس الولائية.