دربال يؤكد أن العملية الانتخابية بالجزائر "تتحسن باستمرار"

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، اليوم الخميس، أن العملية الانتخابية بالجزائر "تتحسن باستمرار"، مشيرا إلى أن عدد الإخطارات و الإشعارات التي تم تسجيلها إلى حد الآن "جد قليلة وغير مؤثرة".

وأوضح عبد الوهاب دربال للصحافة -عقب أدائه لواجبه الانتخابي بالمدرسة الابتدائية أحمد عروة، ببلدية الشراقة الغربية، بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار الانتخابات المحلية لعام 2017- أنه "بالرغم من كل ما يقال نحن نتحسن في العملية الانتخابية باستمرار".

وأضاف بهذا الخصوص، أنه تم إلى حد الآن تسجيل "بعض" الإشعارات و الإخطارات لكنها كلها تمت معالجتها في الحين، مضيفا أن هذه الحالات "جد بسيطة".

ويبلغ عدد الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع حوالي 23 مليون ناخب مدعوون لاختيار ممثليهم على مستوى 1.541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي.