بدوي: نسبة المشاركة بلغت 14.09 % للمجالس الولائية و 14.63 % للمجالس البلدية على الساعة 14:00

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية على المستوى الوطني هذا الخميس على الساعة 14:00 زوالا 19.10 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية و 19.76 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية, حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي.

و شهدت هذه النسبة زيادة "محسوسة" مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2012 حيث تم تسجيل في نفس التوقيت 14.09 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية و 14.63 بالنسبة للمجالس البلدية.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية أعلن على الساعة 11.00 صباحا أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 6.80 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية و7.05 بالمائة للمجالس الشعبية البلدية معتبرا أيضا أن هذه النسبة عرفت زيادة محسوسة مقارنة بمحليات 2012 .

وأضاف نور الدين بدوي أن نسبة المشاركة في محليات 2012 في نفس الساعة قدرت بـ2.69 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية في حين بلغت 3.08 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية.

وأبرز بدوي أن مراكز الاقتراع شهدت اليوم اقبالا محسوسا من قبل المواطنين وهذا تجسيدا لدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم مؤكدا ان الظروف كانت جيدة ومواتية لانجاح هذا الموعد الانتخابي حيث تم تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية .