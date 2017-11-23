ترتيب الفيفا : الجزائر ترتقي إلى المركز الـ 64 و ألمانيا دائما في الصدارة

ارتقى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بثلاثة مراكز في الترتيب العالمي الجديد الخاص بشهر نوفمبر الجاري, الذي نشرته الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) هذا الخميس, باحتلال "الخضر" للمركز الـ 64 بمجموع 537 نقطة, فيما تبقى التشكيلة الألمانية دائما في الصدارة برصيد 1483 نقطة .

ويبدو أنّ نتيجة التعادل داخل القواعد أمام منتخب نيجيريا (1-1) لحساب الجولة السادسة و الأخيرة من تصفيات مونديال روسيا 2018, بالإضافة الى الفوز على منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى ودّيا (3-0), وراء هذه القفزة المحتشمة لكتيبة المدرب الوطني رابح ماجر.

وعلى الصعيد الافريقي, يحتل المنتخب الوطني الجزائري المركز الـ 11 وراء كل من المنتخب السنغالي (المركز الـ 23 بـ 884 نقطة) و تونس (المركز الـ 27 بـ 838) و مصر (المركز الـ 31 بـ 805 نقطة) و جمهورية الكونغو الديموقراطية (المركز الـ 36 بـ 764 نقطة) و المغرب (المركز الـ 40 بـ 738 نقطة) و بوركينا فاسو (المركز الـ 44 بـ 705 نقطة) و الكاميرون (المركز الـ 45 بـ 696 نقطة) و نيجيريا (المركز الـ 50 بـ 671 نقطة) و غانا (المركز 51 بـ 657 نقطة) و كوت ديفوار (المركز الـ 51 بـ 557 نقطة).

و معلوم انّ التأشيرات الخمس الخاصة بالقارة الإفريقية لمونديال روسيا 2018 , كانت من نصيب منتخبات لسنغال و تونس و مصر و المغرب و نيجيريا .

وعلى الصعيد العالمي لا يزال المنتخب الالماني يهيمن على صدارة الترتيب العالمي بمجموع 1602 نقطة , متبوعا في المركز الثاني بمنتخب البرازيل بـ 1483 نقطة ثمّ البرتغال بـ 1358 نقطة و الارجنتين في المركز الرابع بــ 1348.