يكسر صندوق انتخابي برافور (البويرة) قبل أن يتم توقيفه من طرف مواطنين

قام اليوم الخميس شاب بتكسير صندوق انتخاب بمركز الاقتراع "كشادي عمار" برافور (مشدالة) شرق البويرة قبل أن يتم توقيفه من طرف مواطنين جاؤوا لتأدية واجبهم الانتخابي لمحليات 2017 حسبما لوحظ.

وعقب ذلك تدخلت مصالح الدائرة لتعويض الصندوق المكسر بصندوق آخر مما سمح باستئناف عملية الانتخاب.

من جهة أخرى تجري عملية الانتخاب في هدوء في مراكز الاقتراع الأخرى على غرار مدرسة ايدير محمد بصهاريج (شرق البويرة) وبعاصمة الولاية و الاخضرية و عين بسام و سور الغزلان ي حسبما لوحظ.

و بلغت نسبة المشاركة على الساعة 14 بعد الظهر في المحليات بالبويرة 17.85 بالمائة ي حسب خلية الاتصال للولاية.