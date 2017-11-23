دربال: تسجيل أزيد من 500 إخطار منذ انطلاق العملية الانتخابية

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل أزيد من 500 إخطار منذ انطلاق عملية الانتخاب إلى غاية الساعة الرابعة ظهرا، مؤكدا أن هذه الإخطارات لم تؤثر على مجريات العملية الانتخابية.

وقال السيد دربال في تصريح للصحافة بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن العملية الانتخابية "تسير بانسيابية مقبولة جدا"، مضيفا أن "المراقبين التابعين للأحزاب السياسية متواجدين بعدد أكبر وبشكل لافت على مستوى مكاتب الاقتراع وهو أمر مطمئن جدا"، مشيرا إلى أن مصالحه تلقت "506 إخطار من بينها 170 حالة تدخل تلقائي".

ووصف السيد دربال، عدد الإخطارات المسجلة بـ"المقبول للغاية، مقارنة بعدد المترشحين الذي بلغ 180 ألف وعدد مكاتب التصويت الذي يناهز ال 60 ألف مكتب، وهو عدد هائل جدا".

وأوضح ذات المسؤول، أن الإخطارات في مجملها، "لم تصل إلى درجة يمكن أن تقلق العملية الانتخابية أو تشكل جريمة"، مشيرا إلى تسجيل حالات محدودة لتجاوزات يتم التداول قصد تبليغها للنواب العامين وعددها "3 إلى 4 حالات ويمكن أن تصل إلى 8 حالات"، تم تسجيل حالتين منها بولاية غرداية وحالتين بالودي، بالإضافة إلى تسجيل حالة تجاوز واحدة في كل من ولايات برج بوعريريج، وهران، باتنة وتلمسان.