وزير الداخلية يعلن عن نتائج الاقتراع عصر اليوم

يعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت أمس 23 نوفمبر 2017. إذ من المقرر أن يعقد ندوة صحفية على الساعة الثالثة مساء، يعطي من خلالها جميع الأرقام المتعلقة بنسب المشاركة في الانتخابات البلدية والولائية، وكذا النتائج النهائية في انتظار الإعلان عنها رسميا من قبل المجلس الدستوري لاحقا.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية على المستوى الوطني أمس الخميس، على الساعة الخامسة مساء 26ر33 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية و46ر34 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي.

وسجل السيد بدوي، ارتفاعا في نسب المشاركة بالمقارنة مع الانتخابات المحلية لسنة 2012، حيث بلغت نسبة المشاركة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية 47ر27 بالمائة، و30ر28 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية.