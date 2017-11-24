مقتل 85 شخصا و اصابة 80 اخرين في هجوم ارهابي استهدف مسجد في سيناء

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدا في شمال سيناء بمصر الى 85 قتيلا و 80 جريحا, حسبما ذكرت مصادر رسمية.

و أوضحت المصادر أن "إرهابيين استهدفوا مسجد الروضة بقرية الروضة بمدينة بئر العبد والتي تقع على بعد (40 كلم) من مدينة العريش بشمال سيناء بعبوات ناسفة" مضيفة أن "الإرهابيين أعقبوا انفجار العبوات الناسفة بإطلاق النيران على المصلين خلال أدائهم صلاة الجمعة".

و أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد عقب الحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة العريش اليوم.

وكانت حصيلة أولية لوزارة الصحة المصرية افادت بإصابة 75 شخصا.