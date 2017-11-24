مكافحة الإرهاب: كشف مخبأ يحوي مسدسا آليا ومخزني ذخيرة بجانت

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس بإقليم القطاع العملياتي لجانت، من كشف مخبأ يحوي مسدسا آليا من نوع مكاروف ومخزني ذخيرة مملوءين، فيما تم استرجاع بندقية صيد و 100 خرطوشة بغرداية، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العملياتي جنوبي- شرق جانت/ن ع 4، يوم 23 نوفمبر 2017، من كشف مخبأ يحوي مسدس آلي(01) من نوع مكاروف ومخزني ذخيرة مملوئين فيما تم استرجاع بندقية صيد و 100 خرطوشة بغرداية".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بتمنراست /ن ع 6 من "توقيف 9 مهربين وضبطت جهازي (02) كشف عن المعادن، ثلاثة (03) مولدات كهربائية، ثلاث (03) مطارق ضغط ومركبة، فيما تم إحباط محاولات تهريب 22450 لتر من الوقود وحجز ثلاث (03) مركبات بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ ن.ع 5".

من جهة أخرى، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من الجزائر، الشلف، الجلفة، تيزي وزو وبومرداس/ن ع 1، تمنراست/ن ع 6 وتلمسان /ن ع 2 من "توقيف ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبط 196،33 كيلوغرام من الكيف المعالج، 7469 قرص مهلوس وخمس (05) مركبات سياحية، فيما تم حجز أربعة (04) قناطير من الأسمدة الأزوتية، 2830 وحدة من المفرقعات بورقلة و40 قنطارا من التبغ بالوادي /ن ع 4".

وبكل من عنابة، وهران وتلمسان، أحبط حراس السواحل "محاولات هجرة غير شرعية لـ93 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".