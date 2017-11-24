نتائج الانتخابات ال محليات لـ 2017: الأفلان والأرندي يحصدان أغلب المجالس الولائية والبلدية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت الخميس 23 نوفمبر 2017، بلغت 44.96 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية و46.83 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية .

وقال خلال ندوة صحفية نشطها، هذا الجمعة، أن هذه النسب تفوق تلك المسجلة خلال محليات 2012 حيث بلغت نسبة المشاركة آنذاك 42.92 بالنسبة للمجالس الولائية و44.26 بالنسبة للبلدية

وأضاف أن عدد المسجلين بلغ 22 مليون و883 ألف و 772 وبلغ عدد المصوتين 10 ملايين و142 ألف و639 مصوت. وقال بدوي إن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 8 ملايين و 653 ألف و 673 أما الأصوات الملغاة بلغت مليون و 488 ألف و966 صوت.

ووصف وزير الداخلية هذه النتائج بالايجابية والمقبولة معتبرا أن ارتفاع نسب المشاركة قياسا بالتشريعيات والمحليات السابقتين هو دليل على وعي المواطن الجزائري واستجابته لنداء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بو تفليقة.

وقدر بدوي وثمن وعي المواطن الجزائري ودوره الفعال في الالتفاف حول المؤسسات الدستورية و روح المسؤولية. وأكد على الطابع الجواري للانتخابات المحلية التي جرت في جو هادئ على العموم.

كما أشار إلى أن كل الظروف هيئت و انه تم تجنيد كل الوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للعملية ونوه بمجهودات مختلف قوات الأمن.

الأفلان والأرندي يحصدان أغلب المجالس الولائية والبلدية

و أعلن وزير الداخلية عن حصد كل من جبهة التحرير الوطني متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي لأغلب مقاعد المجالس البلدية والولائية.

وحصلت جبهة التحرير الوطني التي جاءت في المقدمة على 603 بلدية و 711 مقعد بالمجالس الولائية، فيما تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 451 بلدية

نتائج انتخابات المجالس الشعبية البلدية بالأرقام

فيما يلي النتائج الاولية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية

- جبهة التحرير الوطني........................... 603 بلدية

- التجمع الوطني الديمقراطي................... 451 بلدية

-جبهة المستقبل.....................................71 بلدية

-الحركة الشعبية الجزائرية.........................62 بلدية

-حركة مجتمع السلم................................49 بلدية

-جبهة القوى الاشتراكية...........................64 بلدية

- تجمع أمل الجزائر "تاج".......................31 بلدية

- الجبهة الوطنية الجزائرية.......................27 بلدية

-الاحرار...........................................35 بلدية

-حزب العمال.....................................17 بلدية

-التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.............37 بلدية

-حزب الحرية والعدالة.............................9 بلديات

- حزب الفجر الجديد...............................12 بلدية

-تكتل النهضة،العدالة والبناء......................8 بلديات

- التحالف الوطني الجمهوري.....................9 بلديات

-حزب الكرامة.....................................7 بلديات

- حزب الشباب.....................................3 بلديات

- حزب عهد 54....................................4 بلديات

- الجبهة الوطنية للحريات..........................4 بلديات

-حركة الوفاق الوطني..............................4 بلديات

- حركة الانفتاح.....................................بلديتان (2)

- تحالف الفتح...................................... 4 بلديات

- اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية............3 بلديات

- الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية...............3 بلديات

-حزب التجديد الجزائري..........................بلدية واحدة (1)

-طلائع الحريات....................................5 بلديات

-جبهة النضال الوطني............................ بلديتان (2)

-جبهة الجزائر الجديدة............................ بلديتان(2)

-حزب النور الجزائري........................... .بلديتان (2)

- الحزب الوطني للتضامن والتنمية...............بلدية واحدة (1)

- تحالف تاج.......................................3 بلديات

-الحركة من أجل الشباب والديمقراطية............بلدية واحدة (1)

- الجبهة الديمقراطية الحرة.......................بلدية واحدة (1)

-الاتحاد الوطني من أجل التنمية................. بلديتان (2)

- الحزب الاشتراكي للعمال.......................بلدية واحدة (1)

نتائج انتخابات المجالس الشعبية الولائية بالأرقام

فيما يلي النتائج الأولية لانتخاب المجالس الشعبية الولائية

- جبهة التحرير الوطني: 711 مقعد

- التجمع الوطني الديمقراطي: 527 مقعد

-حركة مجتمع السلم: 152 مقعد

-جبهة المستقبل: 131 مقعد

-تجمع أمل الجزائر (تاج): 91 مقعدا

- الحركة الشعبية الجزائرية: 68 مقعدا

-جبهة القوى الاشتراكية: 63 مقعدا

-الجبهة الوطنية الجزائرية:51 مقعدا

-التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: 33 مقعدا

-الأحرار: 31 مقعدا

-حزب العمال: 28 مقعدا

-الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية: 14 مقعدا

- عهد 54: 13 مقعدا

-حزب الحرية والعدالة: 12 مقعدا

-حركة الانفتاح: 11 مقعدا

-الجبهة الوطنية من أجل الحريات: 11مقعدا

-حزب النور الجزائري: 8 مقاعد

-التحالف الوطني الجمهوري: 6 مقاعد

-حزب الكرامة: 6 مقاعد

-حزب الشباب: 5 مقاعد

-تحالف "تاج": 5 مقاعد

-حزب الفجر الجديد: 5 مقاعد

-الحزب الوطني للتضامن والتنمية: 5 مقاعد

-جبهة الحكم الراشد: 5 مقاعد

-تحالف الفتح: 4 مقاعد