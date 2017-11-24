وفاة مغني الأوبرا الروسي دميتري خفوروستوفسكي

توفي مؤخرا بلندن الفنان ومغني الأوبرا الروسي دميتري خفوروستوفسكي بعد صراع طويل مع المرض وفقا لوسائل إعلام روسية.

ويعتبر خفوروستوفسكي -وهو من مواليد مدينة كراسنيارسك (شرق روسيا) عام 1962- من أبرز فناني الأوبرا في العالم حيث تخرج من كلية التربية ومن بعدها من معهد الفنون بمسقط رأسه ليعمل بعدها مغنيا منفردا بمسرح كراسنيارسك الحكومي لفن الأوبرا والباليه.

وفاز هذا المطرب -ذو الأصول الروسية التترية- بلقب "فنان العالم" عام 1989 في إطار المسابقة التلفزيونية "مغني الأوبرا" التي استضافتها قناة "بي بي سي" بمدينة كارديف البريطانية حيث حصل على لقب "أفضل صوت" وعلى الجائزة الكبرى للمسابقة.

وتعاقد بعدها الفنان مع أفضل مسارح الأوبرا في العالم على غرار مسرح "كوفينت غاردن" الملكي في لندن و"أوبرا البايرن" في ميونيخ و"الأوبرا الحكومي" في برلين و"لا سكالا" في ميلانو و"متروبوليتان أوبرا" في نيويورك إضافة إلى مسرح "ماريينسكي" في سان بيطرسبورغ.