كأس إفريقيا للأمم 2018 : الجزائر تدخل المنافسة في 17 جانفي ضد الكاميرون

يدخل المنتخب الوطني الجزائري للأكابر غمار المنافسة القارية ضد نظيره الكاميروني يوم الأربعاء 17 جانفي في ليبروفيل )الغابون)، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى، من كأس إفريقيا للأمم 2018 بين 17 و 27 جانفي بالغابون، حسب برنامج الدورة الذي كشفت عنه الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد.

و سيلعب أشبال الناخب الوطني سفيان حيواني مباراتهم الثانية في 18جانفي ضد منتخب البلد المنظم الغابون، قبل مواجهة الكونغو يوم الجمعة 19 جانفي، ويختتم زملاء مسعود بركوس (المجمع البترولي)، الدور الأول ضد تونس (نائب بطلة إفريقيا) يوم الأحد 21 جانفي.

و تشارك عشرة منتخبات في الطبعة الـ 23 من كأس إفريقيا للأمم 2018، مقسمة على

مجموعتين من خمسة فرق، حيث تضم المجموعة الأولى كل من تونس (نائب بطلة

إفريقيا)، الجزائر، الكاميرون، الكونغو و الغابون (البلد المستضيف) .

بينما تضم المجموعة الثانية كل من مصر (بطل إفريقيا)، المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا و نيجيريا، و يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

و احتلت التشكيلة الوطنية التي شهدت هذا الأسبوع تعيين الثنائي سفيان حيواني و زين الدين محمد الصغير على رأس العارضة الفنية، المركز الرابع خلال كأس إفريقيا 2016 بمصر.

وفيما يلي برنامج مباريات المنتخب الوطني الجزائري :

الأربعاء 17 جانفي : الجزائر - الكاميرون

الخميس 18 جانفي : الغابون - الجزائر

الجمعة 19 جانفي : الجزائر - الكونغو

الأحد 21 جانفي : تونس - الجزائر

الثلاثاء 23 جانفي : يوم راحة

الأربعاء 24 جانفي : الدور ربع النهائي

الخميس 25 جانفي : الدور نصف النهائي

الجمعة 26 جانفي : يوم راحة

السبت 27 جانفي 17.00 سا : المباراة النهائية.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية