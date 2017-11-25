وفاة 6 أشخاص خلال الـ48 ساعة الماضية في حوادث مرور

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور من بينها سبع حوادث الاكثر دموية سجلت بمختلف ولايات الوطن الى غاية صبيحة هذا السبت اي (خلال 48 ساعة الأخيرة) كما أورده بيان من مصالح الحماية المدنية .

من جهة أخرى تم تسجيل حالة وفاة 01 شخص يبلغ من العمر 36 سنة مختنق بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل الكائن بقرية بوجبحة ببلدية منصورة ولاية برج بوعريريج .

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران من أجل نقل جثة محروق الى المستشفى المحليي من جنس ذكر يبلغ من العمر 64 سنة إثر حريق شب داخل بيت قصديري بشارع الاوراس ببلدية وهران.