مصر:ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسجد الروضة بسيناء إلى 305 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف أمس الجمعة مسجد الروضة في مدينة بئر العبد، شمال سيناء إلى 305 قتلى ،بينهم 27 طفلا و128 جريحا.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 235 شخصا وإصابة 209 آخرين، إثر استهداف مجهولون أمس مسجدا بقرية ببئر العبد بالعريش شمال سيناء بعبوات ناسفة وأطلقوا النار على المصلين.

وكان الجيش المصري، قد اعلن الليلة الماضية، عن تدمير عدد من العربات التي استعملت في تنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية، وقتل من كان على متنها.

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، بأن القوات الجوية "قامت بمطاردة العناصر الإرهابية المسؤولة عن استهداف المصلين بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد، واكتشاف وتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم الإرهابي وقتل من بداخلها في محيط منطقة الحدث، فضلا عن استهداف عدد من البؤر الإرهابية التي كانت بها أسلحة وذخائر خاصة بالعناصر التكفيرية".



