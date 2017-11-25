بن غبريت : إعلان نتائج المرحلة الوطنية للتوظيف سيكون هذا الأحد

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا السبت أن فتح الأرضية الرقمية للتوظيف لإعلان نتائج المرحلة الوطنية سيكون يوم غد الأحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

وكتبت الوزيرة على حسابها في موقع فيسبوك أن"فتح الأرضية الرقمية للتوظيف لإعلان نتائج المرحلة الوطنية سيكون يوم الأحد 26 نوفمبر 2016 على الساعة 14:00".

وكانت وزارة التربية الوطنية قد نظمت في يونيو 2017 مسابقة للتوظيف الخارجي لـ 10 ألاف أستاذ و4 آلاف إداري بقطاع التربية.

وقد تم التوظيف المسجلين في القائمة الإحتياطية على المستوى المحلي ، كما تم فتح الأرضية الرقمية للتوظيف في 6 نوفمبر الماضي من أجل التسجيل على موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات www.concours.onec.dz لحساب المرحلة الوطنية.

وفي هذا الإطار منحت وزارة التربية لكل مسجل في القائمة الإحتياطية الحق في اختيار ثلاث ولايات تشهد شغورا في المادة التي يدرسون بها .

للإشارة سيتم التعرف على نتائج المرحلة الوطنية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المسجل أعلاه.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية