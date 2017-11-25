وفاة ستيفان لابودوفيتش : الرئيس بوتفليقة يبرز التزام الفقيد من اجل الثورة الجزائرية

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت برقية تعازي إلى أسرة ستيفان لابودوفيتش مناضل ومصور الثورة الجزائرية أبرز من خلالها "التزام" الفقيد من اجل كفاح الجزائر ضد الاستعمار.

و جاء في البرقية "تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة المناضل الكبير من اجل حرب التحرير الوطني ستيفان لابودوفيتش".

و كتب رئيس الجمهورية يقول "كان الفقيد رجل قناعة و مولع بمثل العدالة الاجتماعية و التقدم و الحرية و تحرر الشعوب حيث ساهم في كفاح الجزائر ضد الاستعمار متبنيا القضية بشجاعة وتفاني".

"لقد سمح التزامه التام والأخوي، كما أضاف رئيس الدولة، بالكشف للرأي العام الدولي عن واقع كفاح شعبنا ضد الاستعمار وبتخليد لحظات تاريخية لنضالنا التحرري. كما كان الفقيد شديد التمسك بالجزائر".

و خلص رئيس الجمهورية "بهذه المناسبة الأليمة لا يسعني إلا و أن أتوجه بأصدق التعازي إلى أسرته و أقاربه و أصدقائه وان أؤكد لهم خالص تعاطفي".

وتوفي اليوم السبت المصور اليوغسلافي ستيفان لابودوفيتش عن عمر نازه 91 سنة مصور الثورة الجزائرية حسب الصحافة الصربية.

عاش لابودوفيتش، المولود سنة 1926، في الجزائر خلال حقبة ثورة التحرير لثلاث سنوات أرخ خلالها عبر عدسته لحوادث وشخصيات ثورية حيث التحق بالجزائر في 1959 ولم يغادرها إلا بعد الاستقلال ليبقى مرتبطا بها طوال السنوات الماضية.

وكان آخر حضور للمصور بالجزائر من خلال معرض فوتوغرافي بالعاصمة في 2015 ضمن الأيام الثقافية الصربية بالجزائر والذي ضم 37 صورة فوتوغرافية من آخر ما التقطه المصور خلال زيارته الأخيرة للجزائر.

كما شارك في 2013 في معرض "جنود بالأبيض والأسود" بالجزائر أين التقط صور عرضت بصربيا والجزائر.

وكانت باربارا توليفسكا رئيسة جمعية الصداقة الجزائرية الصربية قد اعتبرت أن أعمال المصور "مزيج صربي جزائري كونها تحمل ذاكرة لابودوفيتش الصربية في الجزائري والجزائرية في صربيا" منوهة أن المصور "يلقى الكثير من الإعجاب في صربيا".

وسبق أن لجمعية أصدقاء الجزائر بالتعاون مع سفارة الجزائر في بلغراد تنظيم احتفالا بالعيد 90 لميلاد مصور الثورة الجزائرية بمقر متحف تاريخ يوغسلافيا ببلغراد (صربيا).

حصل ستيفان لابودوفيتش على عدة تكريمات وأوسمة من الجزائر آخرها تكريمه ضمن مهرجان الفيلم الملتزم.