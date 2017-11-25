سكيكدة : هلاك شخص وإصابة 12 آخرين بجروح في حادث سير

هلك شخص وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حصيلة أولية لحادث سير وقع حوالي الساعة الخامسة من مساء هذا السبت على الطريق السيار شرق-غرب ببلدية عين شرشار (حوالي 60 كلم شرق سكيكدة) حسب ما علم من الحماية المدنية.

وحسب نفس المصدر فإن الحادث وقع إثر اصطدام 20 سيارة سياحية بستة 6 شاحنات، مضيفا بأن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة نقلوا إلى مستشفى عزابة ، فيما لا تزال عملية الإسعاف والإجلاء متواصلة، حيث يرجح أن يرتفع عدد الضحايا في الساعات القليلة المقبلة.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المؤهلة إقليميا تحقيقا في أسباب وملابسات هذا الحادث الخطير.

المصدر : وأج