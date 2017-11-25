القسم الأول /رجال/ الجولة 5 المجمع البترولي يلحق بوداد بوفاريك هزيمته الأولى (83-70)

25/11/2017 - 21:19

عادت قمة الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لكرة السلة (القسم الأول/رجال)  الذي جمع بين وداد بوفاريك والمجمع  البترولي مساء هذا السبت بقاعة مصطفى تشاكر بالبليدة، للفريق الثاني بنتيجة  (83-70) الشوط الأول (42-35) عقب لقاء عرف تنافسا شديدا بين قطبي كرة السلة الجزائرية.

وسجل الوداد انطلاقة قوية في المباراة جعلته يتقدم بنتيجة (9-0) قبل ان يعود المجمع تدريجيا في نهاية ربع الأول الذي انتهي لأبناء مدينة البرتقال (16-12)،لكن استفاقة حامل اللقبين (البطولة والكأس) كانت قوية في الربع الثاني  (30-19) لينهي الشوط الأول بفارق 7 نقاط (42-35) و يواصل تقدمه في الربعين الأخيرين (61-52).

وسجل المجمع فوزه الثالث من 3 مباريات فإن الوداد تلقى انهزامه الأول للموسم بعد أربعة انتصارات متتالية.        

النتائج الفنية الكاملة:

شباب الدار البيضاء - اولمبي برج بوعريريج     86-70

اتحاد سطيف  - نصر حسين داي                 91-81

اولمبي باتنة  - اتحاد الجزائر                      59-63

ربيع العلمة -  اولمبي مليانة                        64-47

نادي أسطاوالي - رائد قسنطينة                    65-55

اتحاد برج بوعريريج - نادي ورقلة                 79-44

اتحاد البليدة - نادي جسر قسنطينة                    76-69

وداد بوفاريك - المجمع البترولي                     70-83   

الترتيب                              نقاط       لعب

1 . اتحاد برج بوعريريج           9          5  

--. نادي أسطاوالي                  9          5

--. اتحاد البليدة                      9          5

--. وداد بوفاريك                    9          5

5 . اتحاد سطيف                    8         4 

--. ربيع العلمة                      8         5

--. اولمبي باتنة                     8         5 

8 . نصر حسين داي                7         5 

--. نادي جسر قسنطينة             7          5

10. المجمع البترولي              6          3

-- شباب الدار البيضاء             6          3

12. اتحاد الجزائر                 5          4

--. رائد قسنطينة                   5         5 

--. نادي ورقلة                     5         5

--. اولمبي مليانة                   5         5

--. اولمبي برج بوعريريج        5         5.  

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

أوسمة:

رياضة, كرة السلة

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