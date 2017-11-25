القسم الأول /رجال/ الجولة 5 المجمع البترولي يلحق بوداد بوفاريك هزيمته الأولى (83-70)

عادت قمة الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لكرة السلة (القسم الأول/رجال) الذي جمع بين وداد بوفاريك والمجمع البترولي مساء هذا السبت بقاعة مصطفى تشاكر بالبليدة، للفريق الثاني بنتيجة (83-70) الشوط الأول (42-35) عقب لقاء عرف تنافسا شديدا بين قطبي كرة السلة الجزائرية.

وسجل الوداد انطلاقة قوية في المباراة جعلته يتقدم بنتيجة (9-0) قبل ان يعود المجمع تدريجيا في نهاية ربع الأول الذي انتهي لأبناء مدينة البرتقال (16-12)،لكن استفاقة حامل اللقبين (البطولة والكأس) كانت قوية في الربع الثاني (30-19) لينهي الشوط الأول بفارق 7 نقاط (42-35) و يواصل تقدمه في الربعين الأخيرين (61-52).

وسجل المجمع فوزه الثالث من 3 مباريات فإن الوداد تلقى انهزامه الأول للموسم بعد أربعة انتصارات متتالية.

النتائج الفنية الكاملة:

شباب الدار البيضاء - اولمبي برج بوعريريج 86-70

اتحاد سطيف - نصر حسين داي 91-81

اولمبي باتنة - اتحاد الجزائر 59-63

ربيع العلمة - اولمبي مليانة 64-47

نادي أسطاوالي - رائد قسنطينة 65-55

اتحاد برج بوعريريج - نادي ورقلة 79-44

اتحاد البليدة - نادي جسر قسنطينة 76-69

وداد بوفاريك - المجمع البترولي 70-83

الترتيب نقاط لعب

1 . اتحاد برج بوعريريج 9 5

--. نادي أسطاوالي 9 5

--. اتحاد البليدة 9 5

--. وداد بوفاريك 9 5

5 . اتحاد سطيف 8 4

--. ربيع العلمة 8 5

--. اولمبي باتنة 8 5

8 . نصر حسين داي 7 5

--. نادي جسر قسنطينة 7 5

10. المجمع البترولي 6 3

-- شباب الدار البيضاء 6 3

12. اتحاد الجزائر 5 4

--. رائد قسنطينة 5 5

--. نادي ورقلة 5 5

--. اولمبي مليانة 5 5

--. اولمبي برج بوعريريج 5 5.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية