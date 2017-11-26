الجــزائر بــولونيا : انشاء لجنة مشتركة للتعاون وعقد أول اجتماع بفرصوفيا في 2018

وقعت الجزائر وبولونيا السبت بالجزائر العاصمة، على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي التي ستعقد أول اجتماع لها في الثلاثي الأول من سنة 2018 في فرصوفيا.

و تهدف الوثيقة التي وقع عليها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره البولونيي فيتولد فاشيكوفسكي إلى تعزيز التعاون الثنائي ودراسة مختلف المجالات التي تم التطرق إليها خلال لقاء جمع بين الوزيرين في وقت سابق.

وصرح مساهل في ختام حفل التوقيع قائلا "يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وبولونيا. لقد وقعنا بالمناسبة اتفاقا يقضي بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين"، واصفا هذه المرحلة "بالهامة جدا".

وأوضح الوزير ان هذه المباحثات سمحت للطرفين بالتطرق إلى العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك و إلى آفاق تطويرها.

ويتعلق الأمر حسبه بمجالات الصناعة والفلاحة والطاقة والتكوين والانتاج الصيدلاني و صناعة السفن، مشيرا ان زيارة نظيره البولوني إلى الجزائر تصادف "الذكرى الـ55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وأضاف مساهل أن مباحثاته مع فاشيكوفسكي ستتواصل الليلة لتشمل القضايا الإقليمية والدولية والشق الأمني و وكذا السلم في إفريقيا و العالم.

ومن جهته أبرز المسؤول البولوني ان الجزائر تعد "شريكا استراتيجيا" لبلده في إفريقيا، مؤكدا ان "هناك العديد من المجالات الاقتصادية و الصناعية التي يمكننا تطويرها سويا"، مضيفا بالقول "لقد قدمت للوزير العديد من الملفات التي يمكنها أن تكون محل تعاون لا سيما في القطاع الاقتصادي".

واستطرد قائلا "أنا جد مسرور للتوقيع على اتفاق التعاون المشترك بين بولونيا والجزائر. وهو إطار سيسمح بتطوير مختلف المحاور التي تمت مناقشتها خلال اللقاء"، مذكرا أن بلده سيصبح ابتداء منجانفي 2018 عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي.

وختم فاشيكوفسكي قائلا "جئت إلى الجزائر لأستشير نظيري الجزائري بخصوص بعض المسائل الإقليمية و القارية لا سيما وأن مجلس الأمن سيتناول العديد من المشاكل المتعلقة بهذه المنطقة الجغرافية".

للتذكير فإن وزير الخارجية البولوني فيتولد فاشيكوفسكي قد حل صبيحة السبت في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من مساهل.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج