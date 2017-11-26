تي مازيمبي يتوج بكأس الكاف ويواجه الوداد البيضاوي في كأس الســوبر

تُوج سهرة السبت نادي تيبي مازيمبي لكرة القدم بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نظيره سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بعدما انتهت مبارة العودة بالتعادل السلبي، بينما انتصر مازيمبي بهدفين لهدف في الذهاب.

وعادل الفريق الكونغولي الرقم المسجل باسم نادي الزمالك والذي حصد 11 بطولة إفريقية، ليتقاسم الفريقان لقب وصيف الأكثر تتويجا فى القارة السمراء، وهو النادي الأهلي صاحب الـ20 بطولة إفريقية.

وحصد مازيمبي بطولة الكونفدرالية للمرة الثانية فى تاريخه، وهي الثانية على التوالي، كما حصد لقب رابطة أبطال إفريقيا 5 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة واحدة وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات.

وبهذه النتيجة سيواجه تي بي مازيمبي فريق الوداد البيضاوي في نهائي السوبر الإفريقي المقرر إجراؤه يوم 18 فيفري المقبل على أرضية مركب محمد الخامس.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية