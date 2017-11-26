سكيكدة: هلاك شخص و إصابة 13 آخرين بجروح في حادث سير

26/11/2017 - 11:09

هلك شخص واحد و أصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حصيلة نهائية لحادث سير وقع مساء أمس السبت على الطريق السيار  شرق-غرب ببلدية عين شرشار (حوالي 60 كلم شرق سكيكدة) حسب ما علم به هذا الأحد  من الحماية المدنية

وحسب المصدر  نفسه فإن الحادث وقع إثر اصطدام 20 سيارة سياحية بست (6) شاحنات  كبيرة الحجم مضيفا بأن الشخص الهالك يبلغ من العمر 45 سنة و ينحدر من ولاية عنابة ، فيما تتراوح أعمار الجرحى ما بين 15 و 49 سنة و الذين نقلوا إلى مستشفى عزابة لتلقي العلاج الضروري.

وقد استمرت عملية الإسعاف و الإجلاء إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد فيما سجل شلل كبير في حركة المرور عبر هذا المقطع من الطريق السيار إلى  غاية الساعات الأولى من صباح اليوم.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المؤهلة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ملابسات هذا الحادث الخطير.

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